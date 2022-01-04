Öldürülen Bandırmalıoğlu'nun son sözleri: Yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - SUSURLUK davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis memuru Şahin Aslan'ın Kadıköy'deki bir restoranda, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada öldürülmesi, 5 kişinin de yaralanması olayıyla ilgili soruşturmada, 'kasten öldürme' suçundan tutuklamaya sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı.

Mehmet Çakır'ın ifadesinde Ziya Bandırmalıoğlu'nun çatışma öncesinde "Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz, yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok" diyerek Fuat Çakır'ı tehdit ettiğini söyledi.

"SON SÖZLERİ "BİZİM YAPACAKLARIMIZI BİLMİYORSUNUZ"

"BANDIRMALIOĞLU FUAT ÇAKIR'IN KAFASINA SİLAH DAYADI"

ŞAHİN ASLAN DA İKİ SİLAH VARDI

Seken kurşunlarla yaralanıp yere düştüğünü anlatan Mehmet Çakır, Bandırmalıoğlu'nun silahını çekmesinin ardından Şahin Aslan'ın da silahını çıkartarak ateş ettiğini belirtti. Çakır, öldürme kastıyla hareket etmediğini, böyle bir niyeti olsa yakınında olan Şahin Aslan'ın başına ateş edebileceğini ifade etti. Fuat Çakır'ın üzerinde silah olmadığını söyleyen şüpheli Mehmet Çakır, Ayhan Çakır'ın üzerinde ise silah olduğunu ve Şahin Aslan'da da iki silah olduğunu anlattı.

ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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