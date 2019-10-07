Öldürdüğü sevgilisinin cesedini parçalara ayırarak balkondan aşağıya attı

07.10.2019 20:16

Rusya'nın Chita şehrinde yaşayan bir adam, kulüplerde dansçılık yapan 19 yaşındaki Elizaveta isimli sevgilisini nedeni bilinmeyen bir sebeple öldürdü. Öldürdüğü sevgilisinin cesedini parçalara ayırdıktan sonra bulunduğu binanın 12.katındaki dairenin balkonundan aşağıya attı.

ÖNCE KANLI ELBİSELER, ARDINDAN KESİK KAFA

Olaya tanık olan çocuklar, sokakta oynadıkları sırada ilk önce 12. katın balkonundan kanlı elbiselerin atıldığını, daha sonra kesik bir kadın kafası atıldığını söylediler. Çevrede yapılan aramalarda, binada bulunan diğer katların bazı balkonlarında da kadının cesedine ait parçalar bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.