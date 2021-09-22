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Olanlar Oldu konusu nedir? Olanlar Oldu oyuncuları kimler, nerede çekildi?

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Olanlar Oldu konusu nedir? Olanlar Oldu oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bu akşam Olanlar Oldu filmi Star Tv'de saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Sinemaseverler Olanlar Oldu nerede çekildi, konusu nedir? Olanlar Oldu filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmakta. Peki, Olanlar Oldu konusu nedir? Olanlar Oldu oyuncuları kimler? Olanlar Oldu nerede çekildi?

Hakan Algül'ün yönettiği ve Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon ile Ülkü Duru'nun başrollerinde oynadığı Olanlar Oldu filmi merakla araştırılıyor. Peki, Olanlar Oldu konusu nedir? Olanlar Oldu oyuncuları kimler? Olanlar Oldu nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...

Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer, yaptığı mavi turda başka biriyle tanışır ve olayların gidişatı değişir.

Olanlar Oldu konusu nedir? Olanlar Oldu oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Olanlar Oldu filminin çekimleri Ege Bölgesi'nde yer alan Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

Olanlar Oldu konusu nedir? Olanlar Oldu oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Ata Demirer - Zafer/Döndü
Tuvana Türkay - Aslı
Salih Kalyon - İbrahim
Ülkü Duru - Fahriye
Derya Alabora - Antula
Bedir Bedir - Ramazan
Seda Güven - Mehtap
Renan Bilek - Ortunç
Toprak Sergen - Serkay
Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
Esat Polat Güler - Ahmet

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