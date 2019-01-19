Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi

Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi

İstanbul'da Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Lisesi'nde yaşanan tacize karşı eylem yaptıkları için öğrencilere, karne gününde notları gereği hak ettikleri takdir ve teşekkür belgesi verilmedi.

İstanbul Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Lisesi'nde yaşanan tacize karşı eylem yaptıkları için disiplin cezası alan öğrencilere, bugünkü karne gününde notları gereği hak ettikleri halde takdir ve teşekkür belgesi verilmediği iddia edildi.

HAK KAZANMALARINA RAĞMEN VERİLMEDİ

İlk ve ortaöğretim öğrencileri 18 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrenci karnelerini alırken, Kadriye Moroğlu lisesinde yaşanan tacize karşı seslerini yükseltip eylem yaptıkları için haklarında disiplin cezası verilen öğrencilere, iddiaya göre, notları dolayısıyla teşekkür veya takdir belgesi almaya hak kazanmalarına rağmen bu belgeler verilmedi.

EYLEME KATILAN ÖĞRENCİDEN AÇIKLAMA

Eyleme katılan lise öğrencilerinden Cihan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayı şu sözlerle duyurdu:

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (80)

  • REALİST:
    İktidar partisindeki ADALET ve KALKINMA kelimelerine kanıp oy verenlere duyurulur bu ülkede bişeylerin değişmesini istiyorsanız öncelikle 17 yıldır değişmeyenleri değiştirmek zorundasınız değişmeyen değişmeyince herşey aynı kalacak ve bu haberleri okumaya devam edeceğiz
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • TİPİLİ TEPE:
    Mudur idam edilsin ogrenciler papua yeni gineye surgune gonderilsin ogretmenlerin dilleri sokulsun okul kapatilsin yerine kahvehane acilsin
    Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
Tüm 80 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.