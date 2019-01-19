Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi

İstanbul Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Lisesi'nde yaşanan tacize karşı eylem yaptıkları için disiplin cezası alan öğrencilere, bugünkü karne gününde notları gereği hak ettikleri halde takdir ve teşekkür belgesi verilmediği iddia edildi.

HAK KAZANMALARINA RAĞMEN VERİLMEDİ

İlk ve ortaöğretim öğrencileri 18 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrenci karnelerini alırken, Kadriye Moroğlu lisesinde yaşanan tacize karşı seslerini yükseltip eylem yaptıkları için haklarında disiplin cezası verilen öğrencilere, iddiaya göre, notları dolayısıyla teşekkür veya takdir belgesi almaya hak kazanmalarına rağmen bu belgeler verilmedi.

EYLEME KATILAN ÖĞRENCİDEN AÇIKLAMA

Eyleme katılan lise öğrencilerinden Cihan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayı şu sözlerle duyurdu: