Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi
İstanbul'da Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Lisesi'nde yaşanan tacize karşı eylem yaptıkları için öğrencilere, karne gününde notları gereği hak ettikleri takdir ve teşekkür belgesi verilmedi.
İstanbul Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Lisesi'nde yaşanan tacize karşı eylem yaptıkları için disiplin cezası alan öğrencilere, bugünkü karne gününde notları gereği hak ettikleri halde takdir ve teşekkür belgesi verilmediği iddia edildi.
HAK KAZANMALARINA RAĞMEN VERİLMEDİ
İlk ve ortaöğretim öğrencileri 18 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrenci karnelerini alırken, Kadriye Moroğlu lisesinde yaşanan tacize karşı seslerini yükseltip eylem yaptıkları için haklarında disiplin cezası verilen öğrencilere, iddiaya göre, notları dolayısıyla teşekkür veya takdir belgesi almaya hak kazanmalarına rağmen bu belgeler verilmedi.
EYLEME KATILAN ÖĞRENCİDEN AÇIKLAMA
Eyleme katılan lise öğrencilerinden Cihan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayı şu sözlerle duyurdu:
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İktidar partisindeki ADALET ve KALKINMA kelimelerine kanıp oy verenlere duyurulur bu ülkede bişeylerin değişmesini istiyorsanız öncelikle 17 yıldır değişmeyenleri değiştirmek zorundasınız değişmeyen değişmeyince herşey aynı kalacak ve bu haberleri okumaya devam edeceğizCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Mudur idam edilsin ogrenciler papua yeni gineye surgune gonderilsin ogretmenlerin dilleri sokulsun okul kapatilsin yerine kahvehane acilsinCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Disiplin cezası alan belge alamıyor maalesef önce ona itiraz etmenlz gerekiyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hani bir liseli vardı ya hani o liseli.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizde inandık.hergün kız arkadaşlarını taciz eden gençlere inanmamızı mı bekliyorsun.Cevap Yaz 10 16 Yayından Kaldır