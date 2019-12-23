Büyük rezalet! Evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişki görüntüleri çekti

23.12.2019 19:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:29

ABD, Miami'de 27 yaşındaki kadın öğretmenin yol açtığı rezaleti konuşuyor. Desiree Cartin Rodriguez adlı öğretmen, bir öğrencisiyle cinsel ilişki kaseti çekmekten tutuklandı.

ÖĞRENCİ İLİŞKİYİ DOĞRULADI

Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin, bir öğle yemeği molasında sınıfta başladığı ortaya çıktı. Olayı araştıran dedektiflere konuşan 15 yaşındaki öğrenci, cinsel ilişkiyi doğruladı ve birçok video kaydettiklerini söyledi.

Polis sözcüsü Rey Valdes, videonun gizli çekim olmadığı bilgisini verdi. Polise göre, öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki geçtiğimiz Ağustos ayında başladı.

İŞTEN KOVULDU

Florida'daki Doral Academy Preparatory Okulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan evli kadın, polise verdiği ifadede öğrencisiyle birbirlerine aşık oldukları savunmasını yaptı. Okul, olay ortaya çıkar çıkmaz öğretmeni işten kovdu.

İKİ SUÇTAN YARGILANACAK

Rodriguez'in kurbanıyla kendi evinde veya arabasında ilişkiye girdiği belirtiliyor. Yerel medya, öğretmenin iki ayrı suçtan hakim karşısına çıkacağını duyurdu.