Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı

19.09.2019 14:19

Sultanbeyli'de bilinmeyen bir nedenden bunalıma girerek sınıfın penceresine çıkan bir kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı. Yaralanan kız öğrenci hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BAĞIRMAYA BAŞLADI

Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Orta Okulu'nda S.S isimli kız öğrenci iddiaya göre bilinmeyen bir nedenden bunalıma giren Kız öğrenci birinci kattaki sınıfın penceresine çıktı. Bağırmaya başlayan kız öğrenci birinci kattaki pencereden aşağıya sarktı.

"AŞAĞI SARKIYORDU, ARDINDAN ATLADI"

Öğrenci tüm çabalara rağmen ikna olmayarak kendini aşağıya attı. Birinci kattan düşen öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, görgü şahitleri ; "Aşağıya sarkıyordu. Ardından atladı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşte olay yerinden görüntüler;

Kaynak: İHA