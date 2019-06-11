Okulda büyük vahşet! Ön sırada oturmak isteyen arkadaşlarını öldürdüler
Hindistan'da, 17 yaşındaki bir öğrenci, sınıfın ön sıralarında oturmak isteyince, arkadaşları tarafından önce elbiseleri çıkarıldı sonra vahşice öldürüldü.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Malobar köyünde, 17 yaşındaki öğrenci Ranjit Singh sınıfın ön sıralarında oturmak için yerini değiştirdi. Bunun üzerine arkadaşları ile tartışma yaşadı.
Arkadaşları Ranjit'in önce elbiselerini soydular daha sonra dövmeye başladılar. Arkadaşları tarafından dışarı çıkarılan Ranjit aldığı darbeler ile bilincini kaybetti.
Arkadaşları bilincini tamamen kaybeden Ranjit'i yere yatırıp motosikletleri ile karnının ve kafasının üzerinden geçti. Olay yerine çağrılan polis tarafından hastaneye kaldırılan Ranjit yolda hayatını kaybetti.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
Babası bir fabrika işçisi olan Ranjit'in annesinin hasta olduğu ve başkent Delhi'de tedavi olduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan saldırganlardan bir tanesi vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilirken, polis ekipleri diğer 4 saldırganı yakaladı.
MÜDÜR KAYIPLARA KARIŞTI
Olaydan sonra okulun kaçak olduğu ve müdürün ortadan kaybolduğu bildirildi.
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ruhsuzlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dünün bu pisilikler müslümanlara neler yapıyordur.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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allah bu olaylar olurken şeytan ve adem ile çay içip çekirdek çitliyordu ve bütün kameralarla bu korku dolu anları kaydediyordu vahşice olan olaylara seyirci kaldı yani anlıcanız. bu arada allah merhametliydi galiba kurandenen kitapda öyle yazıyordu acaip bir merhamet anlayışı var bu yaratığın. muahuhuhahuha neremle gülem ya . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İnsanlık dışı yaratıklarCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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