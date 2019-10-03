Bursa'da bir baba 4 çocuğuyla motorda yolculuk yaptı

Bursa'da bir baba 4 çocuğuyla motorda yolculuk yaptı

Çocuklarını motosikletin üzerinde okula götüren baba 'yok artık' dedirtti. Bir vatandaşın kameraya kaydettiği görüntüde bir baba, 4 çocuğunu motosikletin üzerinde okula götürdü.

03.10.2019 10:38

Bursa'da bir baba okula götürdüğü 3 çocuğunu kullandığı motosikletin arkasına 1 çocuğunu ön tarafa oturttu. Okul çantalarına yer bulamayan baba çantaları direksiyona asarak yolculuk yaptı.

TEHLİKELİ YOLCULUK

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Bursa Ankara Karayolu mevkinde sabah saatlerinde 2 kişilik motosiklete binen, 4 çocuk ve 1 babayı gören sürücüler, hayretler içerisinde kaldı. Görüntüde okul kıyafeti giyen 3 çocuk motorun arkasında 1 çocuk ise ön tarafından oturuyor. Bunun üzerine çantaları koyacak yer bulamayan baba çantaları direksiyona asarak yoluna devam ediyor. Belirli süre karayolunda bu şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüsü gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (17)

  • ZAMBADO:
    ESKIDEN OKULA 2 SAAT YURURDUK GIDISTE 2 BUCUK SAAATTE GELIRDIK 3 SENE YURUDUM BUNLARIN MOTORUDA VAR SUKREDIN HALINIZE BETERIN BETERIDE VAR GAZ YAPMA
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • UZMAN:
    Memlekette eğitim eşitliği yok. Zengin olsaydı babası özel arabasıyla götürürdü. Şaşkınlığımız niye
    Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
  • METİN:
    köylerde karda kışta atla eşşekle okula götürülen öğrencilere helal olsun diyoruz ki (helal olsun) fakat bursa gibi büyükşehir köy olmadığına göre at eşşek de araba motor vs olduğuna göre bu adamada yaptığı tehlikeli olmasına rağmen (ekonomik sıkıntını getirdiği zorluk) bu adamada helal olsun diyorum
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZINAIK:
    haltın gemicikleri yokki denizden gitsin!!! katardan uçak aldıda binmiyormu?benzin 7. 25. . . . mazot 6. 65. . . . lpye yine dün zam yaptınız . yeter artık halkı küçümsemeye suçlamaya asla hakkınız yok. ama suç yine size oy verende. . . müstehaktır cahillere
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • ADAM HAKLİDİR GARİP NEYAPSİN:
    Araba verdik de adam mi kullanmadi kisi gelir testini yapin sonra haber kimse riske keriz gibi girmez imkan meselesi sen araba almaya imkan sagla vergiye bogma
    Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
  • FANİ:
    Valla adamcağiza birsey diyemiyorumki.Muhtemelen cocuklarin hepsi uzak okullara gidiyorlardir.Servis ucreti ni alt başı 200 tl den hesaplasak 800 tl.yi nasil versin.Okul bu mecbur gidilecek.Kimse evladini tehlikeye atmak istemezki.Uzuluyorum bu insanlara.Allah yardimcimiz olsun cümleten!
    Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
  • IYI:
    eeeeyyyy fani !üzülme imkanın elinde. . . bu kötü gidişata sebep olanları başından defedersen millet ohh çekeçek
    Yayından Kaldır
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.