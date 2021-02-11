Okul Tıraşı Filmi
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Okul Tıraşı, okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan bir gencin hikayesini konu ediyor. Bir yatılı okulda okuyan öğrenciler, okulda uygulanan baskı ve disiplinin altında ezilecek duruma gelmişlerdir. Bir gün öğrencilerden birinin rahatsızlanmasına kayıtsız kalamayan arkadaşı Yusuf, onu doktora götürmeye karar verir. Ancak önünde bir dizi engelle karşılaşır. Yusuf, arkadaşını doktora götürmek için, okul bürokrasisini, idarenin takındığı vurdumduymaz tavrı, yaşadıkları yerin zor coğrafi koşulları ve daha birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalır.
Yönetmen: Ferit Karahan
Senaryo: Ferit Karahan, Gülistan Acet
Oyuncular: Samet Yıldız, Cansu Fırıncı, Mahir İpek, Melih Selçuk, Münir Can Cindoruk, Ertan Gül, Nedim Salman, Ümit Bayram, Mustafa Halli, Tekin Bulut, Dilan Parlak, Mert Hazır, Sıddık Salaz, Nurullah Alaca
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Okul Tıraşı
Yapımcı Firma: Asteros Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Asteros Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com