Okul Tıraşı Filmi
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Okul Tıraşı Filmi

11.02.2021 17:54 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:59
Okul Tıraşı Filmi

Okul Tıraşı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Okul Tıraşı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Okul Tıraşı, okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan bir gencin hikayesini konu ediyor. Bir yatılı okulda okuyan öğrenciler, okulda uygulanan baskı ve disiplinin altında ezilecek duruma gelmişlerdir. Bir gün öğrencilerden birinin rahatsızlanmasına kayıtsız kalamayan arkadaşı Yusuf, onu doktora götürmeye karar verir. Ancak önünde bir dizi engelle karşılaşır. Yusuf, arkadaşını doktora götürmek için, okul bürokrasisini, idarenin takındığı vurdumduymaz tavrı, yaşadıkları yerin zor coğrafi koşulları ve daha birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalır.

Yönetmen: Ferit Karahan

Senaryo: Ferit Karahan, Gülistan Acet

Oyuncular: Samet Yıldız, Cansu Fırıncı, Mahir İpek, Melih Selçuk, Münir Can Cindoruk, Ertan Gül, Nedim Salman, Ümit Bayram, Mustafa Halli, Tekin Bulut, Dilan Parlak, Mert Hazır, Sıddık Salaz, Nurullah Alaca

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Okul Tıraşı

Yapımcı Firma: Asteros Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Asteros Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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