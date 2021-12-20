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Okul servis araçlarına yönelik denetim

Okul servis araçlarına yönelik denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Sarıyer'de okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimde sürücülerin tek tek evrakları kontrol edildi.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Sarıyer'de okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimde sürücülerin tek tek evrakları kontrol edildi.

Sarıyer Maslak'ta öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde cadde üzerinden geçen servisler tek tek durduruldu. Denetimler kapsamında servis şoförlerinin evrakları kontrol edildi. Evraklarında eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Okul servis araçlarına yönelik denetim

Okul servis araçlarına yönelik denetim

Okul servis araçlarına yönelik denetim

Okul servis araçlarına yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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