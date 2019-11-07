Oktay'dan "4 kardeş yoksulluktan intihar etti" iddiasına yanıt: Bu doğru değil

07.11.2019 08:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:48

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fuat Oktay, İstanbul Fatih'te 4 kardeşin intihar etmesine ilişkin soru üzerine, "Açlıktan, sefaletten, fakirlikten intihar şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu doğru değildir. Adli soruşturma devam etmektedir. Şu an itibariyle bizim elimizde açlıktan, yoksulluktan intihar şeklinde böyle bir bilgi mevcut değildir." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, basında bu şekilde yer aldığını söylemesine Oktay, "Basında çıkan tüm bilgilere inanırsanız bundan sonra o zaman basından almanızı tavsiye ederim." karşılığını verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitmişti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla dairenin kapısını açan ve içeri giren ekipler, evin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşmıştı.

Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

4 kardeşin ekonomik sebeplerden dolayı intihar ettiği iddia edilmişti.