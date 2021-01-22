Oksijen gazetesi kimin? Oksijen gazetesi künyesinde kimler var?

Haftalık Pazar gazetesi 'Oksijen' 15 Ocak'ta ilk sayısıyla okurlarının karşısına çıkacak. Gazete; kitap eki, hafta sonu ekleri, röportajları ve dosya konularıyla gazeteciliğe yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Peki, Oksijen gazetesi kimin? Oksijen gazetesi künyesinde kimler var?

Oksijen Gazetesi 15 Ocak Cuma günü ilk sayısıyla okurun karşısına çıktı. Hafta sonu gazetesi Oksijen; kitap eki, hafta sonu ekleri, röportajları ve dosya konularıyla gazeteciliğe yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Peki, Oksijen gazetesi kimin? Oksijen gazetesi künyesinde kimler var?

Gazete, İngiltere'nin dünyadaki en saygın iş ve ekonomi gazetelerinden biri olarak kabul edilen Financial Times'ın Türkçe yayın haklarını da elinde bulunduruyor. Gazetede, Financial Times'ın önemli dosyaları ve haberlerine de yer verilecek.

OKSİJEN GAZETESİ KİMİN?

Oksijen gazetesi, Vatan gazetesinin kurucusu ve eski sahibi 64 yaşındaki gazeteci Zafer Mutlu'nun. Mutlu'nun yıllar sonra basılı gazeteyle medyaya döneceği Oksijen'in başında ise son olarak Milliyet Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Tayfun Devecioğlu olacak. Yazı işleri kadrosunda Vatan Gazetesi'nden bu yana yol arkadaşlığı yaptığı bir diğer isim eski Vatan Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan yer alacak.

OKSİJEN'İN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Gazetenin yazı işlerinde eski Milliyet Yazı İşleri Müdürleri Umut Alphan ve İlke Gürsoy görev yapacak. Gazetede Hürriyet'te televizyon yazıları kaleme alan Elçin Yahşi, Hürriyet'in ekonomi servisinde başarılı işlere imza atan Elif Ergu Demiral da yer alacak. Demiral, Yeni girişimciler, kadınlar ve çevre konularında yazılar kaleme alacak.

Dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu Oksijen'in sayfalarında Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili yazılar yazacak. Gazetebin ilk sayısında Acemoğlu'nun yayınlanacak yazısının başlığı "Dünya dört kutuplu olmalı" olacak. Sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, tiyatro sanatçısı ve oyuncu Yılmaz Erdoğan gibi isimler de Oksijen'de yer alacak isimlerden.

İmtiyaz Sahibi:

Haftalık Yayıncılık A.Ş. adına Nüket Mutlu

Yazı İşleri:

Zafer Mutlu, Tayfun Devecioğlu, İsmail Yuvacan, Umut Alphan, İlke Gürsoy, Güney Öztürk

Tasarım:

Cüneyt Çomoğlu

Haber Araştırma:

Öge Demirkan

Dijital Platformlar:

Elçin Yahşi

Kitap-Sanat:

Elif Tanrıyar

Grafik:

Sönmez Karakurt

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Sema Yaşarlar

Genel Müdür:

Bahadır Zaimoğlu

ZAFER MUTLU KİMDİR?

Zafer Mutlu, 1975 yılında İzmit Mehmet Ali Paşa'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Mehmet Ali Paşa 27 Mayıs İlköğretim Okulunda tamamladı. Orta ve lise eğitimini İzmit İmam Hatip Lisesinde bitiren Mutlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Üniversite bitimine kadar ailesinin yanında ticaretle uğraşan Mutlu, mezun olduktan sonra avukat olan ortağı ile birlikte avukatlık ofisi açtı ve serbest avukatlık yapmaktadır.

Saadet Partisi, Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nde aktif görev aldı ve yöneticilik yaptı.

Evli ve 3 kız babasıdır.

Zafer Mutlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi Kocaeli Başiskele Belediye Başkan adayıdır.