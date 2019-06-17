Okan Bayülgen'den Nusret'e sert sözler: Terbiyesizlik bu!

Okan Bayülgen programında ünlü kasap Nusret'i yerden yere vurdu. Bayülgen, "Yahu ölü hayvanlara vurulur mu, niye tokatlıyorsun?" sözleriyle başladığı eleştirisine "Böyle bir aptallığa artık prim vermeyin. Sadece Nusret değil hepsi, hemen bu aptalca modadan geri dönelim!" diyerek nokta koydu.

"BU ÜLKENİN İNSANI ÖLEN HAYVANA TOKAT ATMAZ"

"Bu topraklarda yetişen insan düşen ekmeği yerden alıp öpüp başına koyarak kaldırır. Hayvana da tokat atmaz! Hatta hayvanı burdan kesip bıçakla öbürünün ağzına atmaz. Böyle bir şey yok terbiyesizlik! Bunlar bakıyorlar ki, et lokantalarının sahipleri; o tokatlıyor bu tokatlıyor. Sadece bir tanesi değil hepsi tokatlıyor. Kasabımızda bile bir gelenek var.

"BU APTALLIĞA ARTIK PRİM VERMEYİN"

"Yahu ölü hayvanlara vurulur mu, niye tokatlıyorsun? Ne hale geldik? Bunların kazandıkları paraları övmeyin. Böyle bir aptallığa artık prim vermeyin. Sadece Nusret değil hepsi, hemen bu aptalca modadan geri dönelim!"