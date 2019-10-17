Okan Bayülgen'den anlamlı hareket! Plajda çöp topladı

17.10.2019 17:49

"Kıyılarda Temizlik Dalgası" projesine Okan Bayülgen'den destek geldi. Ünlü sunucu projenin İstanbul-Kilyos'taki etabına katılarak çöp topladı.

"OTOMOBİL ALMAK SALAKLIK"

Projeyle ilgili açıklama yapan Okan Bayülgen, "Toplu taşımaya bayılıyorum. Otobüs değil ama metroya biniyorum. Otomobilim yok. Kiralık motosiklet ya da araçla dolaşıyorum. Otomobil almak bence salaklık" şeklinde konuştu.

"ÇEVRECİ İMAJIM YOK AMA ÇOCUĞUM VAR"



Okan Bayülgen, denize atılan atıkların insan genetiğini bozup, hastalığa neden olduğunu belirtti. Bayülgen sözlerine "Plastik, çağımızın en önemli meselesi... Bizler belli yaşlara geldik ama eğer bu sorumluluğu bugün gösterebilirsek, çocuklarımızı plastik olmaktan kurtaracağız. Çevreci şeklim, imajım yok ama benim de çocuğum var. Şu ya da bu görüşte olmanız, şuna ya da buna inanmanız önemli değil, gerçek olan minikleri korumamız" diyerek devam etti.