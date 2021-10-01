Oğuzhan Asiltürk vefat etti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşım Temel Karamollaoğlu'ndan geldi - Haberler
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Oğuzhan Asiltürk vefat etti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşım Temel Karamollaoğlu'ndan geldi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, bu sabah hayata gözlerini yumdu. Asiltürk'ün ölümü sevenlerini yasa boğarken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir." ifadelerini kullandı. Birçok siyasi isim ve sosyal medya kullanıcıları da üzüntülerini bildirdi.

Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki Asiltürk, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hayatını kaybeden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı yayınladı. Karamollaoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı: "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

Oğuzhan Asiltürk vefat etti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşım Temel Karamollaoğlu'ndan geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sonrasında yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Oğuzhan Asiltürk vefat etti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşım Temel Karamollaoğlu'ndan geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener de sosyal medya üzerinden bir baş sağlığı mesajı yayınladı. Akşener, mesajında "Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Oğuzhan Asiltürk vefat etti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşım Temel Karamollaoğlu'ndan geldi

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da Asiltürk'ün vefatı sonrasında Twitter hesabından "Şüphesiz hepimiz Allah'a aitiz ve şüphesiz dönüşümüz de yine O'na olacaktır. Aile büyüğümüz ve devlet adamı Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milli görüş camiasına da başsağlığı diliyorum. Makamı cennet olsun..." mesajını paylaştı.

Oğuzhan Asiltürk vefat etti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşım Temel Karamollaoğlu'ndan geldi

TBMM Başkanı Şentop'un taziye mesajında ise "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımında "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, eski İçişleri ve Sanayi bakanlarımızdan, bir neslin öncü isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milli Görüş camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Oğuzhan Asiltürk vefat etti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşım Temel Karamollaoğlu'ndan geldi

Oğuzhan Asiltürk vefat etti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşım Temel Karamollaoğlu'ndan geldi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?

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 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

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Haber: Oğuzhan Asiltürk vefat etti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşım Temel Karamollaoğlu'ndan geldi - Haberler
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