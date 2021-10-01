Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, geçtiğimiz haftalarda zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırılmış, Parti'den yapılan açıklamada Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirilmişti. Peki, Oğuzhan Asiltürk neden öldü? Oğuzhan Asiltürk kimdir?

OĞUZHAN ASILTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Hekimhan, Malatya'da doğdu. Türk siyasetçi, eski T.C. İçişleri Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 4. (XV.) ve 5. (XVI.) Dönem Ankara, XIX., XX. ve XXI. Dönem Malatya Milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

OĞUZHAN ASILTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş Asiltürk'ün bugün vefat ettiği haberini verdi. Kurdaş, acı haberi şu sözlerle duyurdu: "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüzOğuzhan Asiltürkbeyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu... Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağ olsun.." Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz..

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