Yakalandığı koronavirüs nedeniyle 13 Eylül'de hastaneye kaldırılan ve tedavi edildiği hastanede bugün hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün aşı yaptırmadığı iddia edilmişti. Peki, Oğuzhan Asiltürk koronavirüs müydü, Oğuzhan Asiltürk aşı olmuş muydu? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KORONAVİRÜS MÜYDÜ?

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle 13 Eylül'de hastaneye kaldırılan ve tedavi edildiği hastanede bugün hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün aşı yaptırmadığı iddia edilmişti. Basın mensuplarının iddialarla ilgili sorusunu yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu soruyu ailenin rızası olmadan yanıtlamak doğru olmaz" ifadesini kullandı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Asiltürk'ün daha önce koronavirüs aşısı yaptırmadığı iddia edilmişti. Bu konu Koca'ya da yöneltildi. Soruya net bir yanıt vermekten kaçınan Bakan, "Bu konu ve genel bir takım bilgileri, hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

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