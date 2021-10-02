Oğuzhan Asiltürk kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Oğuzhan Asiltürk öldü mü, neden vefat etti, hastalığı neydi?

Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşında vefat etti araştırılıyor. Gündemde yer alan isimlerin başında Oğuzhan Asiltürk geliyor. Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki Asiltürk, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu.

OĞUZHAN ASİLTÜRK NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki Asiltürk, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, bu sabah hayata gözlerini yumdu. Asiltürk'ün ölümü sevenlerini yasa boğarken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir." ifadelerini kullandı. Birçok siyasi isim ve sosyal medya kullanıcıları da üzüntülerini bildirdi.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Hekimhan, Malatya'da doğdu. Türk siyasetçi, eski T.C. İçişleri Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 4. (XV.) ve 5. (XVI.) Dönem Ankara, XIX., XX. ve XXI. Dönem Malatya Milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

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