: Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı

21.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:36

Osmaniye'detartıştığı oğullarından İsmail Çokan'ı (42) öldürüp, diğer oğulları Hüseyin (35) ve Muhammet Çokan'ı (31) yaralayan Ahmet Çokan (66), tutuklandı.

TARTIŞMAYA PARA ANLAŞMAZLIĞI SEBEP OLDU

Dün saat 19.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen olayda, vinç işletmeciliği yapan Ahmet Çokan, iddiaya göre birlikte çalıştığı oğulları İsmail, Hüseyin ve Muhammet Çokan ile aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı.

1 OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, İKİ OĞLUNU YARALADI

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası baba, üzerindeki tabancayla oğullarına ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kardeşler, kanlar içinde kaldı. Yaralı kardeşler, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail Çokan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan kardeşlerden Hüseyin Çokan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardandan baba Ahmet Çokan gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İfadesinde birlikte çalıştıkları oğullarıyla para meselesi yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenilen katil zanlısı baba, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Katil zanlısı Baba, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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