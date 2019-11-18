Kız öğrencisinin etek altı görüntülerini çeken öğretmen, kameralar tarafından yakalandı

18.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:14

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir öğretmen, kız öğrencinin etek altı görüntüsünü çekerken başka bir öğrenci tarafından kameraya alındı.

Ekvador'un Quevedo şehrinde bulunan bir lisede bir öğretmen kız öğrencinin etek altı görüntülerini çekerken başka bir öğrenci de öğretmenin görüntülerini çekti.

İĞRENÇ TACİZ KAMERADA

Görüntünün internet üzerinden yayılmasından sonra Eğitim Bakanlığı öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Görüntüde kız öğrenci öğretmenin masasına doğru giderken öğretmen eline telefonu alıp elini aşağı doğru sarkıtıyor. Öğrenci öğretmenin masasında durduğunda; öğretmen telefonunu öğrencinin iki bacağının arasına gelecek şekilde ayarlıyor. O anlar bir başka öğrencinin telefon kamerası tarafından kaydediliyor.

ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Eğitim Bakanlığı öğretmenin görevinden alınmasının yanı sıra sınıfta bulunan diğer öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyledi.