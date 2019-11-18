Kız öğrencisinin etek altı görüntülerini çeken öğretmen, kameralar tarafından yakalandı
Haberler » Dünya » Kız öğrencisinin etek altı görüntülerini çeken öğretmen, kameralar tarafından yakalandı - Haber

Kız öğrencisinin etek altı görüntülerini çeken öğretmen, kameralar tarafından yakalandı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir öğretmen, kız öğrencisini masasına çağırarak gizlice etek altı görüntülerini çekti. İğrenç taciz anları internette yayılınca Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve öğretmenin görevden alındığını duyurdu.

18.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:14
Kız öğrencisinin etek altı görüntülerini çeken öğretmen, kameralar tarafından yakalandı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir öğretmen, kız öğrencinin etek altı görüntüsünü çekerken başka bir öğrenci tarafından kameraya alındı.

Ekvador'un Quevedo şehrinde bulunan bir lisede bir öğretmen kız öğrencinin etek altı görüntülerini çekerken başka bir öğrenci de öğretmenin görüntülerini çekti.

İĞRENÇ TACİZ KAMERADA

Görüntünün internet üzerinden yayılmasından sonra Eğitim Bakanlığı öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Görüntüde kız öğrenci öğretmenin masasına doğru giderken öğretmen eline telefonu alıp elini aşağı doğru sarkıtıyor. Öğrenci öğretmenin masasında durduğunda; öğretmen telefonunu öğrencinin iki bacağının arasına gelecek şekilde ayarlıyor. O anlar bir başka öğrencinin telefon kamerası tarafından kaydediliyor.

ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Eğitim Bakanlığı öğretmenin görevinden alınmasının yanı sıra sınıfta bulunan diğer öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyledi.


Haber Videosu: Kız öğrencisinin etek altı görüntülerini çeken öğretmen, kameralar tarafından yakalandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (3)

  • YAS:
    Ahlak, iman, kul hakkı velhasıl islamiyet çok önemli. Her yerde yalnızken başkalarını yanında Allah her yerde ne yapıyoruz ne düşünüyoruz bilir. Ona göre yaşamak gerekli. . . . ve bu tür sapıklara göz açtırmamak gerekli. . .
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • MÜJDE:
    Bu dünya''dan kurtulmak için yapman gerekeni biliyorsun. . . Allah''a kaç herşeye meydan oku belki yenersin.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.