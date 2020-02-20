Öğrenciye kartvizit iş kapısı açıyor!

20.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:46

Öğrenciler bu etkinlikte sektördeki önemli isimlerden deneyimlerini dinlemekle kalmıyor, her etkinlik sonrası verilen katılım belgesi ile CV'lerini de zenginleştiriyor.Bir öğrenci mezuniyetine kadar yaklaşık 30 adet sertifikanın sahibi oluyor.

Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşenur Topçuoğlu bölüm hakkında "Kadromuzun uluslararası ticarete yakın isimlerden oluşması nedeniyle kuruluşumuzdan bu yana pek çok ilke imza attık. Sigorta ve Dış Ticaret, Dış Ticarette Kalite ve Standartlar derslerini ilk kez müfredata ekledik. İş insanlarından oluşan danışma kurullarımız ile senede iki kere toplantı yapıyoruz. Onlardan görüş alıyoruz.

MEZUNİYET PROJELERİ KARİYER KAPISINI AÇIYOR

Öğrencilerimiz Kambiyo Rejimleri dersinde mezuniyet projesi olarak bir ürünü alıyor. Ambalajından kalite standartına o ürünün ihracat adımlarını projelendiriyor. Bunları iş insanlarından oluşan bir jüri değerlendiriyor ve geçme notunu onlar veriyor. Bu projeler öğrencilerime kariyer imkanı sunuyor. E-ticaret dersimiz var, öğrencilerimize web sayfası tasarlatıyoruz. Elektronik ticaretle uğraşan iş insanları bu web sayfalarını değerlendiriyor" diyor.

Gündemi, günceli takip eden bir müfredatla eğitim veren İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde öğrencilerle bir araya gelen iş insanlarının yüzde 80'i onları şirketlerinde staja davet ediyor. Bir bölümü de işe alıyor. Bölüm kapsamında hayata geçirilen öğrenci kartviziti projesi ile öğrenciler kartvizitlerini iş insanlarına verme imkanı yakalıyor. Bu sayede gençlere staj ve iş kapısı açılıyor.

"Rengarenk Uluslararası Ticaret" etkinliğine 18 Şubat 2020 tarihinde Cosmed'in CEO'su Deren Mataracı konuk oldu. Mataracı öğrencilerle Cosmed'in kuruluş ve ihracat hikayesini paylaştı.

Kaynak: Bültenler