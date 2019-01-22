Öğrencisini Tekme Atarak Yaralayan Öğretmenin Cezası Belli Oldu
Bursa'da, kavga eden öğrencisini tekme atarak yaralayan öğretmen, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde, kavga eden öğrencisine tekme atarak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
MAHKEME PARA CEZASINA ÇEVİRMESİNİ REDDETTİ
İznik Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, öğrencisi B.G'yi (9) tekme atarak yaraladığı öne sürülen sınıf öğretmeni Hasan Can Ş. (40) hakkındaki karar açıklandı.
Mahkeme, tutuksuz sanığı "ağır yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Hükmü para cezasına çevirmeyen mahkeme ayrıca sanığın tutuklanmasına karar verdi. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan öğrencinin babası Burhan G, verilen cezanın az olduğunu belirterek, "Bu ceza az. Oğlum halen akciğer tedavisi görüyor." diye konuştu.
ÖĞRENCİ İÇ KANAMA GEÇİRDİ
Nisan 2018'de Çiçekli İlkokulu'nda sınıfta arkadaşıyla kavga eden 4'üncü sınıf öğrencisi B.G'ye kızan öğretmen Hasan Can Ş'nin (40) tekme atması üzerine hastaneye kaldırılan öğrencinin, iç kanama geçirdiği belirlenmişti.
Gözaltına alınan öğretmen tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.
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17 Yılda Dayak Konusunda Hiçbir İlerleme Olmadığı Ortadadır..Kabahatini Kabul Edecek Bir Hükümet Olmadıgına Göre.Suçlu Afrika’daki Guliguli kabilesidir.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Ogretmen ne yapsin cocuklar artik soz dinlemiyor genclik cok cok kotu gelecege sahip olmaya basladi belki ogretmen ayiramadi gencleri kendine hakim olamadi gidin meslek liselerine bakin cocuklar zivanadan cikmis ogretmenler kazasiz belasiz evine gittigine dua ediyor basimi belaya sokmayim dersi ister dinler ister dinlemez bana ne diyor artik ogretmen ve ogretmenlerde artik kariyer kalmadi onceden ogretmen tokat attiginda velisine bile soylemezdi ogrenci simdi birak soylemeyi ogrenci bicakla darpla kendi hallediyorCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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hükümet öğretmenleri sil baştan sınava sokmalı hengisi adam hangisi öküz ayrıştırmalı adam gibi adamları okula öküz gibi öküzleride ağıla koysunlarCevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
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Öğretmenlerin gitmek istemediği şehir ve köylerinde çalışacak öğretmenler 8, 10 yıl calisma şartiyla, kpss olmadan atansinlar. Ücretli de değil doğrudan ataması olsun.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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sayın hocam sana o yetkiyi kim verdi hangi kitabın cildinde yazıyor sen cellat misin eğitimci mi saçının teline kıyamıyor aileler yaptığına bak kız bagir belki döv ama böyle bir şey olur mu 9 yaşındaki çocuğa tekme mi atılır içerde duvarları da tekmelersin artıkCevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır