Öğrencisini Tekme Atarak Yaralayan Öğretmenin Cezası Belli Oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde, kavga eden öğrencisine tekme atarak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEME PARA CEZASINA ÇEVİRMESİNİ REDDETTİ

İznik Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, öğrencisi B.G'yi (9) tekme atarak yaraladığı öne sürülen sınıf öğretmeni Hasan Can Ş. (40) hakkındaki karar açıklandı.

Mahkeme, tutuksuz sanığı "ağır yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Hükmü para cezasına çevirmeyen mahkeme ayrıca sanığın tutuklanmasına karar verdi. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan öğrencinin babası Burhan G, verilen cezanın az olduğunu belirterek, "Bu ceza az. Oğlum halen akciğer tedavisi görüyor." diye konuştu.

ÖĞRENCİ İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Nisan 2018'de Çiçekli İlkokulu'nda sınıfta arkadaşıyla kavga eden 4'üncü sınıf öğrencisi B.G'ye kızan öğretmen Hasan Can Ş'nin (40) tekme atması üzerine hastaneye kaldırılan öğrencinin, iç kanama geçirdiği belirlenmişti.

Gözaltına alınan öğretmen tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Kaynak: AA