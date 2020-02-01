Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı
Siirt'in Pervari ilçesinde bir öğretmenin saçı uzun olduğu için öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası harekete geçen yetkililer, öğretmeni açığa aldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, açığa alındı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.'nın, saçını uzun gördüğü ismi öğrenilemeyen öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntülerde, Burcu Fehime A.'nın öğrencisinin saçını çektiği görüldü. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Burcu Fehime A.'yı açığa alıp, hakkında soruşturma başlattı.
Haber Videosu: Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı
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hayır normal insan zaten telefona çekmez , şiddet uygulamaz. kafadan kırık kesin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Vücud dokunulmazlığı bütünlüğü diye bir şey var kim olursa olsun böyle bir şey yapmaya hakkı yok edepsiz annesinin babasının saçını kolladığı öptüğü bir evlata sen öğretmenim diye gelip saçını çekeceksin yok öyle birşey ögrencinin saçının kesilmesi gerekiyorsa ailesini arar söylersin 6 yaşında bir çocuktan bahsediliyor inanın. Bu hareketler hormanlarına kadar olumsuz yönde etkiliyor çocukları yazıklar olsun bu insanlara ciddi bir ceza almasını istiyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah belanı versin sözde öğretmen. Çocuğun olsa öper koklarsın, başkasının çocuğunu dövüyorsun. Utanmaz yaratık. Aldığın maaş sana bin defa haram olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadından ayrı midem bulandı,konuşma tarzından ayrı midem bulandı bu tayfa es kaza sınavda önlerine konulan soruları yapıp diploma almış tayfa.Yetişme, gelişme,yetkinleşme sıfır insanı ve sosyal bir gelişim gösterememiş kültür fukarası. Yerinde olmuş görevden men etsinler, böylesi bir cehalet eğitimci olamaz. Benim çocuğuma böylesi bir cehalet ders vermeye kalksa bunu kendime zul sayarım.Öğretmen dediğin her haliyle aydın,vizyon sahibi,kişilikli olmalı,olmalı ki gelecek nesiller doğru ellerde insanı vasıflarla donatılmış olarak yetişsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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egitimcilerin akli noksan olunca millet manyaklasiyor.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Seviyor çocuğu ve saçını kesilmesini istiyor.Bunun neresi şiddet anlamadım ki..Milli eğitim her olayda öğretmeni sorgulamayı bıraksın artık .Velisi öğrencisi öğretmeni vesaire 15 milyondan fazla insanin olduğu bir bakanliktir Meb..Cevap Yaz 7 28 Yayından Kaldır
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Sizin gibilerin görevi akillari bulandirmak akillari çelmek hocayiz dersiniz bi iş yapmadan bi çuval para ayda alirsiniz ülkedeki en büyük HARAMZADELER siz hocalarsiniz bide manyak manyak yorum yazipta kendinizden tiskindirtmeyi çekirgeler..Yayından Kaldır
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Zaten yaptığınız yerden maaş alıyorsunuz 365 günün 200 günü tatil birde çocuğun saçını çekip canını acitip tehdit edip ne var bunda deme çocuk 6 yaşında15 6 Yayından Kaldır
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ÖĞRETMENLERİN ÜSTÜNDEN ELİNİZİ ÇEKİN, 3. SINIFA GİDEN BİR ÖĞRENCİ SAÇ UZATIYOR, ÖĞRETMENİN ÜSTÜNE SİGARA DUMANI ÜFLÜYOR , NEDEN YAPTIN DEYİNCE ŞİDDET OLUYOR VE ÖĞRETMEN HEMEN AÇIĞA ALINIYOR VEYAHUT HAPSE ATILIYOR, BU ŞEKİLDE EĞİTİM OLMAZ DİSİPLİN ŞART, ÜNİVERSİTE SINAVINDA BİR SÜRÜ SIFIR ÇEKEN ÖĞRENCİ NEDENİ İŞTE BUNLAR BAŞKA SEBEB ARAMAYINCevap Yaz 10 13 Yayından Kaldır
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Burada siddet yok yalandan abartmayin olayi, kadin severek yapiyor bunu. O kadar siddete karsiysaniz aksamlari yayinlanan sacma dizileri kaldirin yayindan!!!!Cevap Yaz 11 9 Yayından Kaldır