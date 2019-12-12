Öğrencilerin sorunlarını direk Kaymakama anlattılar

12.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:23

Öğretmen ve veli yönlendirmesi olmadan sporla alakalı karşılaştıkları bir sorunun çözümü noktasında doğrudan Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt'u ziyaret ederek yardım talebinde bulundular.



Kaymakam Abdullah Kurt öğrencileri makamda kabul edip onları dinledi ve sorunun çözeceğini söyledi. Öğrencilerle bir üre sohbet eden Kaymakam Kurt, "Kıymetli gençler, göz aydınlığımız sevgili öğrenciler hayattaki başarımızı ve başarısızlığımızı belirleyen iki temel etken vardır aslında; bunlardan birincisi zamana verdiğimiz önem ki bunun içerisine zamanı doğru kullanma da dahildir, bir diğeri ise hareket halinde olmaktır. Zamanı doğru kullanır ve planlı hareket halinde olursak başarının tamda bu ikisinin meyvesi olduğunu göreceksiniz. Belki hayatınızda ilk defa bir Kaymakam makamında bulunuyorsunuz, Kaymakam Abiniz olarak sizlere bu tavsiyem armağanım olsun şayet uyarsanız bir gün bana çok teşekkür edersiniz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA