Öğrencileri Döven Okul Müdürü, Görevden Alındı
İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uygulayan okul müdürü Ö.Ü. görevden alındı.
Çankırı'da bir ilkokulda, İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uygularken görüntülenen okul müdürü Ö.Ü., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındı.
8 Mart günü meydana gelen olayda Çankırı'daki Yukarıöz İlkokulu'nda okul müdürü Ö.Ü. çocukları döverken görüntülendi. Müdür okul çıkışı İstiklal Marşı töreninde kürsüye çağırdığı öğrencilere şiddet uyguladı. Bir velinin cep telefonu ile görüntülediği olayda Ö.Ü., iki öğrenciye art arda tokat atarken, başka bir öğrenciyi de kulaklarından tutup havaya kaldırdı.
İstiklal Marşı için sıraya giren diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Olay büyük tepki çekti.
BAKANLIK: GÖREVDEN ALINDI
Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Müdürün görevden alındığını, hakkındaki adli sürecin de devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Çankırı'daki bir ilkokulumuzda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olay 8 Mart 2019 cuma günü yaşanmıştır. Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme/soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup, hakkındaki adli süreç devam etmektedir."
Okul müdürünün çocuklara şiddet uyguladığı anlar;
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Velisi gelip öğretmeni dövdü mü eğitimde şiddet dersiniz . Boyleleri hak ediyor ki veli de hak ettiğini veriyor ...Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Allah Böyle insanları kahretsin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çocukların psikoloji bile düşünemiyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kalifiye eleman sıkıntısı gün geçtikce daha çok artıyor ne yazıkkiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bızım zamanımızda olsaydı bu adalet vallahi öğretmen kalmazdı, bu gıdışle kalmayacak da zaten.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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