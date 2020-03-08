Öğrenciler okul önünde tekme tokat birbirine girdi
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Gercüş, kavga, 3. Sayfa

Öğrenciler okul önünde tekme tokat birbirine girdi

Öğrenciler okul önünde tekme tokat birbirine girdi Batman'ın Gercüş ilçesinde lise öğrencileri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti.

08.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:02
Öğrenciler okul önünde tekme tokat birbirine girdi

Öğrenciler okul önünde tekme tokat birbirine girdi

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde lise öğrencileri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Araya giren polis ekipleri, lise öğrencilerinin kavgasını güçlükle ayırdı.

Gercüş ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Öğrenciler arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polisler, lise öğrencileri arasında devam eden kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Öğrenciler ve veliler, okulda sürekli kavgaların yaşandığını kaydederek olayların önlenmesi için yetkililerden yardım istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öğrenciler okul önünde tekme tokat birbirine girdi

Kaynak: İHA

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Öğrenciler okul önünde tekme tokat birbirine girdi

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