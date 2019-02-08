Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
Kocaeli'de öğrencileri taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolu Sucuali mevkisinde Ceyhun Çapan idaresindeki 34 PE 1066 plakalı otomobil ile Şaban Taşdemir yönetimindeki 41 P 5466 plakalı öğrenci servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü Çapan hayatını kaybederken, servis sürücüsü ile 8 öğrenci de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından, çevredeki hastanelere götürüldü. Çapan'ın cenazesi, yapılan incelemelerden sonra Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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ecel gelirse bu cana baş ağrısı bir bahaneCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eğitimsiz servis şöforleri..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bundan 5 gün önce öğrenci servisi ters şeritte geliyordu, kafa kafaya geldik. sağa çekmeseydim çarpacaktı bana.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ACİL ŞİFALAR YAVRULARIMIZACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU FLUENSLER KADAR TEHLİKELİ ARAÇ GÖRMEDİM. ANİ HIZLANMASI VAR VE FAZLA HİSSETTİRMİYOR VE YOLU ÇOK İYİ TUTMAYAN BİR ARAÇ.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır