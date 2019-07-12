Oğlunu döverek öldüren cani babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlu Mertcan Yılmaz'ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla döverek öldüren cani babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlunu şiddet uygulayarak öldüren vicdansız babaya, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi. Yılmaz, diğer 2 çocuğuna da işkence yaptığı için ayrıca 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2012 yılında eşi Gülistan Özger ile boşanan Mehmet Ali Yılmaz, 3 Ocak günü, velayeti kendisinde olan oğlu Mertcan'ı, baygın halde hastaneye götürdü. Doktorlar, babasının merdivenden düştüğünü iddia ettiği Mertcan'ın vücudunun bazı bölgelerinde darp izleri olduğunu gördü. Bunun üzerine polise bilgi verildi. Polis, babayı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda, ödevini yapmadığı için kızdığı oğlunun kalçasına tokat attığını söyleyen baba Mehmet Ali Yılmaz, serbest bırakıldı.
KÜÇÜK ÇOCUK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Polis ekipleri soruşturmayı sürdürdüğünde ise babanın oğlunu elektrikli süpürgenin demir borusuyla dakikalarca dövdüğünü tespit etti. Baba Mehmet Ali Yılmaz tekrar gözaltına alındı. Yoğun bakımda olan Mertcan ise hastanede verdiği yaşam mücadelesini 4'üncü günde kaybetti. Baba Yılmaz, yeniden yapılan sorguda, oğlunu ders çalışmadığı için uyardığını, sözünü dinlemeyince de süpürgenin demir borusuyla dövdüğünü itiraf edince, tutuklandı.
CANİ BABAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tututuklu Mehmet Ali Yılmaz hakkında 'altsoya karşı kasten öldürme' ve 'eziyet' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında Mehmet Ali Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezadan herhangi bir indirim yapılmadı. Yılmaz'a ayrıca 2 çocuğuna işkence ettiği için 12 yıl hapis cezası da verildi.
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Bu küçük mahsumun vahşice alçakça öldürülmesinin karşılığı elbetteki bu verilen hapis cezasıyla bitmemeli misliile joplarla dövülmeli ama stabil bi şekilde ikigünde bir, ve ilerki yıllardada kesinlikle af falan olmamalı, ancak o zaman verilen ceza anlamlı olur ve o küçücük Nur yüzlü evladımın ruhu huzur bulur..!!!!Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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vicdansız senin katlin elzemdi ammaCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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Canlı ölürken yada öldükten sonra acı hissetmez belki ama inşallah senin ölün cesedin bile toprak altında acı çeker,Cevap Yaz 21 Yayından Kaldır
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cokmu cok guzel vermisi hakim amcam bu cezayi veren butun savci hakim kardeslerim abilerim cani gonilden kutluyorum iste adelet bu geversin it herif icerdeCevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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Sözde baba hayatta en büyük tarif edilmeyecek acı evlat acısıdır. senin acın kat kat daha fazla acı. hem kendi evladının katili hem de müebbet ceza. Ömrünün sonuna kadar ceza yatamazsın delirir sıyırırsın sinir krizleri geçirir hastane kelepçeli yatarsın. Mutlu babalar evlatlarıyla denizin mavi manzarasını izler, sen cezaevinde gökyüzünün maviliğini izlersin.Cevap Yaz 27 Yayından Kaldır
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ALLAHINIZI severseniz masum yavrunun resmini göstermeyin burun direklerim sızlıyor gözlerim yaşarıyor. kendimi bile suçlu hissediyorum toplumun ferdi olarak. kötüler için yaşasın CEHENNEMCevap Yaz 40 Yayından Kaldır
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icerde aynı işkencelerı yaşarsın ınşallahCevap Yaz 36 Yayından Kaldır
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KADINLAR DAHA DOĞMAMIŞ BEBEKLERİ KÜRTAJLA PARÇALAYARAK ÖLDÜRÜRKEN KENDİ VÜCUDU KENDİ KARARI OLUYOR. BEBEK KATİLLERİNE CEZA VERMEYİP BİR DE YÜZSÜZCE SAVUNUYORSUNUZ. MADEM ÖYLE BU DA ADAMIN KENDİ KARARI.BU BAKIŞ AÇISIYLA ÇOCUK ONUN SPERMİNDEN OLDU O ZAMAN ÖLDÜREBİLİR KENDİ VÜCUDU KENDİ KARARI! NE O HOŞUNUZA GİTMEDİ Mİ? MADEM ÖYLE BEBEK KATİLİ KÜRTAJCILARA NEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERMİYORSUNUZ. NEDEN BEBEĞİ DOĞURUP ÇÖPE ATAN KADINLARA KÜRTAJLA DOĞMADAN PARÇALAYIP ÖLDÜREN CANİLERE CEZA YOK!!! KATİL ERKEKSE ADALET İŞLER EĞER KADINSA HERKES 3 MAYMUN!!! KADIN ÜSTÜN ADALET SİSTEMİNE HAYIR! KATİLLERE CİNSİYET FARKI GÖZETMEKSİZİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!Cevap Yaz 14 13 Yayından Kaldır
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YAHU BU BENİM AKLIMA GELMEMİŞTİ. SEVGİLİ KARDEŞİM SEN AKLINLA BİN YAŞA. SENİ TEBRİK EDİYOR YÜCE YARATANIMA EMANET EDİYORUM. YÜCE YARATAN YAR VE YARDIMCIN YOLUN AÇIK BAHTIN AK SAĞLIK VE MUTLULUĞUN HEP AMA HEP SÜREKLİ OLSUN. DAHA İSMİ KONMAMIŞ DÜNYAYA GELMEMİŞ ÇOCUKLAR ANA KARNINDA LİME LİME KESİLİP ALINIRKEN NİYE KİMSE DE SES SEDA YOK?ONLAR DA CAN CANAN!3 4 Yayından Kaldır
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ATANA RAHMET DOĞRU TESBİT İŞ ZEVKE GELDİMİ KADININ HAKKI KÜLFETE GELDİMİ ÇEK ÇIKAR PARÇALA AT. TEKRAR KIVAMA GEL BİDAHA2 4 Yayından Kaldır
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