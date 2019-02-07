Oğlunu 10 Yıl Boyunca Işıksız Odaya Kapatan Anneyi, Komşuların Duyduğu İnleme Sesleri Ele Verdi

Mısır'ın Garbiyye ilinin Kutur ilçesine bağlı Secin Kum köyünde yaşanan olay, 10 yıl önce başladı. Muhammed Recep el-Garbavi adlı 7 yaşındaki bir çocuk, 10 yıl önce ortadan kayboldu. Anne Azize el-Kalemi, komşularına oğlunun yaşamını yitirdiğini söyledi. Aradan geçen 10 yıl sonra komşuları,terk edilmiş evden inleme sesleri üzerine polise haber verince 17 yaşında olan Muhammed Recep el-Garbavi, koruma altına alınırken, anne gözaltına alındı.

Mısır'da bir anne, 7 yaşındaki oğlunu eşinin akrabalarından saklamak için 10 yıl boyunca ışık girmeyen bir odada tuttu. Aradan geçen 10 yıl sonra komşuları, geçtiğimiz günlerde terk edilmiş evden inleme sesleri duydu. Evin önünde ne olduğunu anlamaya çalışan komşularına tepki gösteren Azize el-Kalemi, eve kimsenin girmesine izin vermedi.

İNLEME SESLERİ DUYULUNCA FARK EDİLDİ

Aradan geçen 10 yıl sonra komşuları, geçtiğimiz günlerde terk edilmiş evden inleme sesleri duydu. Evin önünde ne olduğunu anlamaya çalışan komşularına tepki gösteren Azize el-Kalemi, eve kimsenin girmesine izin vermedi. Bunun üzerine polise haber verildi. Köye giden polis, terk edilmiş eve girdiğinde konuşma yetisini kaybetmiş, ürkek ve vücudu böceklerle sarılmış bir genç buldu. 17 yaşında olan Muhammed Recep el-Garbavi, Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığına bağlı ekipler tarafından koruma altına alınırken, anne gözaltında.

KOCASININ AKRABALARINDAN SAKLAMIŞ

Dilencilik yaparak geçinen anne Azize el-Kalemi, oğlunu terk edilmiş bir evde, ışık girmeyen bir odada tutuyordu. Anne Azize el-Kalemi polise verdiği ifade de, oğlunu kocasının akrabalarından saklamak için bu yolu seçtiğini söyledi.

HER GÜN EVE GİDİP SU VE YEMEK GÖTÜRDÜ

Şarku'l Avsat'ın haberinde, Azize el-Kalemi, her gün terk edilmiş eve giderek oğluna su ve yemek götürdüğünü de ifade etti. Sağlık kontrollerinde ise, kadının psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.