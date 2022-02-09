Oğlum Zeynep kimdir? SHOW TV Oğlum dizisi Zeynep gerçek adı nedir?

Oğlum dizisi Zeynep kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Birbirinden başarılı oyunculardan oluşan zengin kadrosuyla afişinin yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken dizi, SHOW ekranlarında yayınlanmaktadır. Farklı iki kesimden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciye ulaştıracak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM HİKAYESİ

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM ZEYNEP KİMDİR?

Zeynep dış görünüşüne önem veren bakımlı bir kadındır. Bütün hayatını kocası Tuğrul'un üzerine kurmuştur. Onu kaybetmemek, elinde tutmak için yapabileceği her şeyi yapar ve en sonunda ilişkilerini kurtarmak için çocukları Efe'yi dünyaya getirir. Ancak Efe'nin doğumu da ilişkilerinin düzelmesini sağlamaz. Zeynep için çevrenin bakışı oldukça önemlidir. Dışarıya sürekli mutlu ve huzurlu aile imajı vermeye çalışırken oğlu Efe'yi fazlasıyla ihmal eder.

OĞLUM ZEYNEP GERÇEK ADI NEDİR?

Oğlum dizisinde Zeynep karakterini oynayan kişi Songül Öden'dir.

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden, 17 Şubat 1979 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda, Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ve özel tiyatrolarda görev yaptı.

Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini 2011-2014 yılları arası canlandırdı. Ekranlarda ilk göründüğü yapım Ferhunde Hanımlar oldu. Oyuncu 2020 yılında Arman Bıçakçı ile evlendi.

SONGÜL ÖDEN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

1999 : Ferhunde Hanımlar

2001 : Vasiyet (Ruhinaz rolünde - TV dizisi)

2002 : Havada Bulut (Ayşe rolünde - TV dizisi)

2005 : Gümüş (Gümüş Şadoğlu rolünde - TV dizisi)

2007 : Sınır (Didem rolünde - Kısa film)

2008 : Vazgeç Gönlüm (Ezra rolünde - TV dizisi)

2009 : Acı Aşk (Ayşe rolünde - Film)

2010 : Mükemmel Çift (Ayça rolünde - TV dizisi)

2011 : 72. Koğuş (Meryem rolünde - Film)

2011 : Umutsuz Ev Kadınları (Yasemin Anday Kalyoncu rolünde - TV dizisi)

2015 : Serçe Sarayı (Serçe rolünde - TV dizisi)

2016 : Ekşi Elmalar (Türkan Özay rolünde - TV dizisi)

2017 : Kayıtdışı (Zeynep rolünde - TV dizisi)

2017 : Fi (Yıldız Kolhan - İnternet dizisi)

2019 : Bir Aile Hikayesi (Reyhan Güneş rolünde - TV dizisi)

2020 : Kırmızı Oda

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