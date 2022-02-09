Oğlum Sedef kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir? SHOW TV Oğlum dizisi Sedef gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz kaç yaşında, nereli? Dizileri...

Oğlum dizisi Sedef kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Birbirinden başarılı oyunculardan oluşan zengin kadrosuyla afişinin yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken dizi, SHOW ekranlarında yayınlanmaktadır. Farklı iki kesimden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciye ulaştıracak olan ' Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor. Tuğçe Açıkgöz kimdir? SHOW TV Oğlum dizisi Sedef gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz kaç yaşında, nereli? Dizileri...

OĞLUM HİKAYESİ

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM SEDEF KİMDİR?

Sedef Melike'nin İstanbul'da yaşayan kız kardeşidir. Dış görünüşü itibariyle bakımlıdır ve oldukça güzel bir kadındır. İstanbul'da bir finans şirketinin halkla ilişkiler departmanında çalışan bir beyaz yakalıdır. Sedef kendisine İstanbul'da bir hayat kurar ve uzun süre ailesiyle görüşmez. Yaşanan acı olayla yolu tekrar Şile'ye düşer.

OĞLUM SEDEF GERÇEK ADI NEDİR?

Oğlum dizisinde Sedef karakterini oynayan kişi Tuğçe Açıkgöz'dür.

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

10 Şubat 1993 tarihinde Eskişehir'de doğan Tuğçe Açıkgöz, Kadir Has Üniversitesi'nde eğitim görmüş isim burada Tiyatro bölümününü okuyarak mezun olmuştur. İstanbul Büyük Şehir Tiyatroları Çocuk bölümü olmak üzere çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Tuğçe Açıkgöz daha sonra başarılı dizi ve film projelerinde yer almıştır. 2005 yılında bir televizyon filmi olan "Alaturka" filminde yer alarak ilk oyunculuk sınavına çıkmış olan isim akabinde ise "Babam Geri Döndü" filminde oynamıştır.

2007 yılında "Vatan Sağolsun" dizisinde Şehit eşini canlandırmış olan ünlü oyuncu, 2015 yılında ise "Yaz'ın Öyküsü" dizisinde Ekim karakteri ile yer almıştır. Son olarak ise dijital platformda yayınlanan Börü dizisinde oynamaktadır.

TUĞÇE AÇIKGÖZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2005 – Alaturka (Tv Film)

2005 – Babam Geri Döndü (Tv Film)

2007 – Vatan Sağolsun

2011 – Ağlama Ne Olur (Tv Film)

2014 – Alev (Tv Film)

2015 – Yaz'ın Öyküsü (Ekim)

2016 – Baba Mirası (Film)

2019 – Leke (Şirin)

2021- Sol Yanım (Zeynep)

2021- Börü 2039 (Ece Kara)

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