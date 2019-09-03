Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen anneden HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza

03.09.2019 14:34

Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne Fevziye Çetinkaya'nın HDP İl Başkanlığı binasının camını kırmak istemesi sonucu partililerle çıkan arbedeye polis müdahale etti.

PARTİLİLERLE AİLE BİREYLERİ ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Fevziye Çetinkaya'nın, 4'ü kız 11 çocuğundan S. Çetinkaya'nın (17), 30 Ağustos'ta HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Anne Çetinkaya'nın oturma eylemi sırasında HDP il binasının camını kırmak istemesi sonucu partililerle aile bireyleri arasında yaşanan arbede polisin müdahalesi ile sona erdi.

"BAŞLARIM SİZİN KÜRDİSTAN DAVANIZA"

Oturma eylemine katılan, S. Çetinkaya'nın kuzeni Aysel Bozkurt, HDP'li yöneticilere yönelik şunları söyledi: "Senin oğlun dağa gitsin, bakalım sen oturuyor musun, oturuyor musun? Bizim canımız gitmiş, senin umurunda mı? Gönderdiniz, yalan mı? Kaç tane genç toprağın altında. Diyarbakır'da genç bırakmadınız, ya cezaevinde ya toprağın altındalar. Başlarım sizin Kürdistan davanıza. 'Fakir fukaranın çocuğu dağa, ben koltuklarda.' Alıştınız insanları dağa göndermeye. Size verecek çocuğumuz yok, getirin. Bunların çocukları lüks okullarda okuyor. Yeter artık toprağın altı genç doldu, nereye kadar? Çocuk dağa gönderilmiş, hepsi de biliyor. Kayyum olaylarında çocuğu oturma eylemine sokuyorlardı. Her şeyi çocuğa yaptırıyorlardı. Sonunda da çocuğu dağa gönderdiler. Bütün parti onu tanıyor. Bir de diyorlar ki; 'Tanımıyoruz.' Siz onu maşa olarak kullandınız, yeter artık. Artık HDP'ye verecek çocuklarımız yok. 30 yıldır bu oyun sürüyor. Yeter artık insanlar biraz gözünü açsın. Bize verilen tepki de kendi ayıplarıdır. Bunların ekmeğine yağ sürmedik, eğer sürseydik tepki almazdık."

"ÇOCUĞUM SÜREKLİ BURADAYDI, BEYNİNİ YIKAMIŞLAR"

Baba Şahap Çetinkaya da "Benim çocuğum sürekli buradaydı. Buradan başka bir yere gitmedi. Beynini yıkamışlar." diye konuştu. Öte yandan çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden baba Ömer Tokay ile anne Remziye Akkoyun da HDP il binası önüne gelerek Çetinkaya ailesinin oturma eylemine destek verdi.

Kaynak: AA