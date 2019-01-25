Ogeday Girişken Bir Litre Gözyaşı Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Kanal D'nin, Med Yapım-MF Yapım imzalı, Bir Litre Gözyaşı dizisinin kadrosuna Türkü Turan ve Ogeday Girişken, dahil oldu. Bir Litre Gözyaşı, pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

SURVİVOR ŞAMPİYONU DİZİYE DAHİL OLDU

Başrollerini Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı'nda hikâye, beş yıl sonrası ile başlıyor. Okulu bitirip yeni bir yolculuğa çıkan Cihan'ın, neler yaşadığı ve nasıl bir maceraya başlayacağı büyük bir merak konusu. Yeni bölümlerinde Bir Litre Gözyaşı'nın kadrosuna Türkü Turan ve Ogeday Girişken, dahil oldu. Türkü Turan, zengin bir ailenin şımarık kızı olan Kıvılcım karakterine hayat erecek. Büyük bir moda ve tasarım şirketinin sahibi olan Kıvılcım, genç yaşına rağmen hırsıyla mesleğinde başarıya ulaşmıştır.,

BİR LİTRE GÖZYAŞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hüznü ve mücadeleyi içinde barındıran yeni dizi Bir litre gözyaşı konusu: Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: "Aşk". Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.