Oduncular pazarının bekçisi tartıştığı hamalı vurdu

ŞANLIURFA'da Oduncular Pazarı Sitesi'nin bekçisi O.F., tartıştığı hamal Mehmet Genç'i (36) tabancasıyla vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Sancaktar Mahallesi, Oduncular Pazarı Sitesi'nde meydana geldi. Pazarda hamal olarak çalışan Mehmet Genç, site bekçisi O.F. ile tartıştı. Çıkan kavgada O.F. ruhsatlı tabancası ile Mehmet Genç'i vurarak yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Genç'i hastaneye kaldırdı. Şüpheli O.F. gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.