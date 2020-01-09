Ödül törenine katılan Ömür Gedik'in transparan pantolonu yırtıldı
Bir ödül törenine katılan Ömür Gedik'in giydiği transparan pantolonun arkası yırtıldı. Kısa süre sonra yırtığı fark eden Gedik, geceye beline ceket bağlayarak devam etti.
Son zamanlarda yaptığı ilginç çıkışlarla gündeme gelen şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, Engelsiz Yaşam Derneği'nin ödül törenine katıldı. Gecede transparan bir pantolon giyen Gedik, talihsiz bir kaza yaşadı.
PANTOLONUNUN AZİZLİĞİNE UĞRADI
Uçankuş'ta yer alan habere göre: Tören başlamadan önce arkadaşlarıyla sohbet eden Ömür Gedik'in giydiği transparan pantolonunun arkası yırtıldı. Bir süre durumdan habersiz olan Gedik, arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti. Pantolonunun arkasında uzun bir yırtığın meydana geldiğini öğrenen Gedik, üzerindeki ceketi çıkartarak beline bağladı.
ŞORTLA İLGİLİ SÖZLERİNDEN PİŞMAN OLDU
Geceye bu şekilde devam eden Ömür Gedik, muhabirlerle sohbet ederken geçtiğimiz yıl kısa şortlarla alakalı yaptığı çıkıştan dolayı pişman olduğunu söyleyerek "2019'da yaptığım paylaşımlar çok konuşuldu. Kendime öz eleştiri yaptığımda özellikle G-string ve şortlarla ilgili olan paylaşımda saçmaladığımı zaten ben de kendi hesabımdan söyledim. Kimsenin ne kapalı olsun, ne açık olsun. Kimsenin kıyafetine karışmaya hakkımız yok" dedi.
Haber Videosu: Ödül törenine katılan Ömür Gedik'in transparan pantolonu yırtıldı
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Ömrümü yediniz ulan.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gündem olmak için yapılmış kendi gibi ucuz yöntem. . . ne ses ne zeka . . . hepsini denedi olamadı. . ancak aykırı paylaşım yaparak ya vücudunu teşhir ederek gündem yapabilir. . siz de medya olarak prim vermeyin bu ahmaklaraCevap Yaz Yayından Kaldır
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iyiymişCevap Yaz Yayından Kaldır
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EDEPSİZ KARI. . . !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tam bir kuş beyinli. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Başkasının şortuna laf söylerken kendi giydiği ???Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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yaşından başından utan bari rezaletCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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iğrenç diyorum başkada birşey demiyorumCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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Allah herkese böyle bir güzellik ve zariflik eylesin İnşallah. Amin.Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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YAHU MİLLETİN AKLIYLA ALAY MI EDİYONUZ. . . HABER VEYA REKLAM HER NE HALTSA!!!. . . YOK PANTOLONU YIRTILMIŞ, YOK FRİKİK VERMİŞ. . . BU NE LAAA??. . . . YA ZATEN GİYİNİŞİ NORMAL DE FRİKİK. . . YANİİİ. . . MİLLETİN GÖZÜNE BAKA BAKA. . . . AYIP BEEEE. . . .Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır