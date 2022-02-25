Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi İstanbul'a ulaştı.

İSTANBUL (İHA) - Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

İSTANBUL - Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi İstanbul'a ulaştı. Gemide meydana gelen hasar drone ile görüntülendi.

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden Yasa Denizcilik'e ait, Marshall Adaları bayraklı 'YASA Jüpiter' adlı yük gemisine roket isabet etmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmazken gemide maddi hasar meydana gelmişti.

Yaşanan olayın ardından İstanbul'a doğru yola çıkan gemi, öğle saatlerinde Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı. 199 metre boyundaki gemide oluşan hasar, drone ile havadan görüntülendi.

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - 3. Sayfa

İstanbul, Ukrayna, Roket, Türk, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title