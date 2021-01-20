Yaparsın Aşkım traktörü kim kazandı? İlker'in Çiftliği'nde traktör ödülünü kim kazandı?
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Yaparsın Aşkım traktörü kim kazandı? İlker'in Çiftliği'nde traktör ödülünü kim kazandı?

20.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:11
Yaparsın Aşkım traktörü kim kazandı? İlker'in Çiftliği'nde traktör ödülünü kim kazandı?

FOX TV'nin sevilen yarışması Yaparsın Aşkım, bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Geçenlerde çiftçilerin yarıştığı Yaparsın Aşkım'da traktörü kim kazandı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Yaparsın Aşkım traktörü kim kazandı? İlker'in Çiftliği'nde traktör ödülünü kim kazandı?

İlker Ayrık'ın sunuculuğunu yaptığı Yaparsın Aşkım yarışmasının farklı bir formatıyla geçen hafta ekranlara geldi. Fox TV'nin eğlenceli yarışması Yaparsın Aşkım'ın bu özel bölümünde, İlker Ayrık, İlker'in Çiftliği'nde çiftçi çiftleri yarıştırdı. İlgi gören bu yarışmanın sonucu merak edildi. Peki, Yaparsın Aşkım traktörü kim kazandı? İlker'in Çiftliği'nde traktör ödülünü kim kazandı?

YAPARSIN AŞKIM TRAKTÖRÜ KİM KAZANDI?

13 Ocak'ta Yaparsın Aşkım 230. bölümde KDV dahil sıfır kilometre traktörü kazananlar Huriye ve Süleyman çifti oldu!

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