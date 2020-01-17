Obez DEAŞ üyesi, yakalandığı sığınaktan kamyonla götürüldü

17.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:58

Irak'ta güvenlik güçleri tarafından yakalanan üst düzey bir DEAŞ üyesi, aşırı kiloları nedeniyle kamyonla nakledilebildi.

SIĞINAKTA YAKAYI ELE VERDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; son aylarda yakalanan en "büyük" DEAŞ'lılerden biri olarak değerlendirilen Şifa el-Nima, Musul'daki sığınakta yakayı ele verdi.

ÖRGÜTÜN ÖNDE GELENLERİNDEN

Yakalanan DEAŞ'lının bilim insanlarının, din adamlarının idam edilmesine ve bir caminin bombalanmasına yol açan fetvalar ve kararlar verdiği belirtildi. Irak polisi, DEAŞ müftüsü olduğu ifade edilen Şifa el-Nima'nın terör örgütünün önde gelen liderlerinden olduğunu açıkladı.

KÜLTÜREL HAZİNELERİN YOK EDİLMESİ İÇİN DE TALİMAT VERMİŞ

Şifa en-Nima, infaz talimatlarının yanı sıra, Yunus Peygamber'in mezarının bulunduğu alanın da aralarında bulunduğu bazı kültürel hazinelerin imha edilmesi yolunda emirler vermekle de suçlanıyor.