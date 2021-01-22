O Ses Türkiye sunucu Heja kimdir? Heja gerçek adı ne?
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O Ses Türkiye sunucu Heja kimdir? Heja gerçek adı ne?

22.01.2021 08:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 08:47
O Ses Türkiye sunucu Heja kimdir? Heja gerçek adı ne?

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. 4 jürinin olacağı yarışmada programın sunucusu merak edildi. Peki, Türkiye Rap jürisi Heja kimdir?

Dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'ın jüri üyeleri ve sunucusu belli oldu. Yarışmada 4 jüri yer olacak. Sunucusu ise Heja olacak. Peki, O Ses Türkiye sunucu Heja kimdir? Heja gerçek adı ne?

O SES TÜRKİYE RAP SUNUCUSU HEJA KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Haziran 1991

Kaç yaşında: 29 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Gerçek Adı Heja Dindar olan ünlü sanatçı,21 Haziran 1991'de İstanbul'da doğdu. 2008'den bu yana Rap performansıyla beğeni topluyor. Heja,Sanatçı, 2009 yılında "Telaş" ve "Gayet Sade" isimli internet albümlerini yayınladı.

2012 yılında Sansar Salvo ile babası "Selim Dindar" anısına "Anlat" adlı albüm hazırladı. Anlat parçası ile popüler olan Heja,Heja ayrıca 7 Kurşun, Sahte Oyun (Ft. Xir Gökdeniz, Sansar Salvo, Özgür) ve Şarj Et (Ft. Fuat, Sansar Salvo) isimli parçaları da rap severlerin beğenisine sundu.

Acapella/ Rap/ Freestyle tarzı şarkılar yapan Heja, O Ses Türkiye Rap'in sunucusudur.

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