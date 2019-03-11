O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya, Yıllar Sonra Söz Dizisinde Ortaya Çıktı

O Ses Türkiye'de sahneye çıktığı ilk andan itibaren sesiyle adeta büyüleyen Emre Sertkaya, uzun süre konuşulmuştu. Emre Sertkaya, efsane parça Minnet Eylemem'le kendine hayran bırakmıştı.

DİZİ HAYRANLARINA BÜYÜK SÜRPRİZ YAPACAK

2016 yılında Gökhan Özoğuz'un takımında şampiyonluğu göğüsleyen genç isim, bu akşam Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Söz dizisini izleyenlere büyük bir sürpriz yapacak.

ŞARKI SOSYAL MEDYADA EN ÇOK DİNLENENLER ARASINA GİRDİ

Şampiyon olduktan sonra şehir şehir gezip konserler veren Emre Sertkaya, Söz dizisinin 73. bölümünde, 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' adlı türküyü yeniden düzenleyip özel olarak seslendirdi. Dizinin fragmanının yayınlanmasıyla birlikte genç ismin şarkısı sosyal medyada en çok dinlenenler arasına girdi.

SÜRPRİZİN BİTMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Emre Sertkaya, fragmanın yayınlanmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kendisine ilgi gösterenlere teşekkür etti ancak sürprizin bitmediğini ve tamamını izlemek için akşam diziyi kaçırmamaları gerektiğini söyledi.