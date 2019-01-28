O Ses Türkiye'nin Şampiyonu Belli Oldu

Final bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin bu sezonki şampiyonu Ferat Üngör oldu.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NEFESLER KESİLDİ

Nefesleri kesen O Ses Türkiye'de son 2'ye kalan isimler Murat Boz'un takımından Ferat Üngür ve Beyaz'ın takımından Umut Kaç olmuştu.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

TV8 ekranlarına yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının büyük finalinde ise şampiyon Murat Boz'un takımı adına yarışan Ferat Üngör oldu.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU FERAT ÜNGÖR KİMDİR?

Ferat Üngör, O Ses Türkiye'de söylediği Zülfü Kaküllerin Amber Misali türküsü ile herkesi kendine hayran bıraktı. Söylediği türküler ile ekranları başında olan herkese başka diyarlara götüren Ferat Üngör, dört jüri arasından Murat Boz'u tercih etti. Aslen Diyarbakır'lı olan ve yarı finalde Turnalar şarkısı ile mükemmel bir performans sergileyen Ferat Üngör, halkın takdirini kazanarak O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu.