: O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi

25.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:44

O Ses Türkiye, yarışmasında Hadise'nin takımında yer alan ve sahne performansıyla unutulmaz arasına giren Anıl Şimşek, dört ayda tam 50 kilo verdi.

4 AYDA ERİDİ

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında dans performanslarıyla adından söz ettiren Anıl Şimşek'in yeni görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Genç şarkıcı, dört ay gibi kısa bir sürede tam 50 kilo verdi.

O Ses Türkiye'de kilolu haline rağmen kıvrak danslarıyla izleyicilerin sempatisini kazanan Anıl Şimşek, yarışmanın ardından yoğun bir diyete girdi.

HEDEFİ 80 KİLOYA DÜŞMEK

Genç şarkıcı, dört ayda 150 kilodan 100 kiloya düştüğünü ve asıl hedefinin 80 kiloya düşmek olduğunu söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz ay "Hazır mıyız" single çalışmasıyla müzik dünyasına adım atan Anıl, müzik çalışmalarını da sürdürüyor.

Haber Videosu