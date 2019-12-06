Kız öğrencilerin etek boyunu ölçen okul müdürünün ses kaydı internete sızdı
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Kız öğrencilerin etek boyunu ölçen okul müdürünün ses kaydı internete sızdı

Siirt'te kız öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçen müdürün, ses kayıtlarının sosyal medyada yayınlanması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Valilik olayla ilgili inceleme başlatırken, Milli Eğitim Bakanlığı müdürün açığa alındığını duyurdu.

06.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:53
Kız öğrencilerin etek boyunu ölçen okul müdürünün ses kaydı internete sızdı

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde F.K.'nin, kız öğrencilerin pantolonlarının boyunu ölçüp, aşağılayıcı ifadelerle hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Valilik, inceleme ve soruşturma başlattı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyaya yüklenen bir ses kaydında, Kurtalan Anadolu Lisesi Müdürü F.K.'nin, kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçüp, cevap verenlere aşağılayıcı ifadeler kullanarak, hakaret ettiği duyuluyor. Ses kaydının sosyal medyadan yayılması üzerine valilik inceleme ve soruşturma başlattı.

"BURASI SENİN YATAK ODAN DEĞİL"

Ses kaydında okul müdürünün, "Terbiyesiz, kes sesini. Sen denize gitmiyorsun, mayoyla gelemezsin buraya. Senin yatak odan değil burası. Paçanı daraltarak kısaltarak, bacağını göstererek değil. Saçının bağlı olması gerekir. Bağlamak zorundasın, tokayla tutturmak zorundasın." dediği duyuluyor.

AÇIĞA ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan okul müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kız öğrencilerin etek boyunu ölçen okul müdürünün ses kaydı internete sızdı
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