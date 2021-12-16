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O modaya Yasemin Allen'de uydu

O modaya Yasemin Allen'de uydu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dönem fenomen olan ve tüm dünyada akım haline gelen dil çıkarma modasına Yasemin Allen'de uydu. Allen, dilini çıkardığı kareyi sosyal medya hesaplarından yayınladı. İşte detaylar...

Bir dönem neredeyse herkesin paylaştığı dil çıkarma modasına Yasemin Allen'de uydu. Bir dönem Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Dilan Çiçek Deniz, Hande Doğandemir ve Hailey Baldwin Bieber gibi isimlerin dilini çıkarıp, verdiği pozlarla dikkat çekmişti.

Beş kare paylaşan oyuncu, birinde dilini çıkardı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Allen, "Çenemdeki ruj" diye yazdı.

Allen'e takipçileri güzelliği nedeniyle övgüler yağdırdı.

O modaya Yasemin Allen'de uydu

O modaya Yasemin Allen'de uydu

O modaya Yasemin Allen'de uydu

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