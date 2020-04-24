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O KİŞİ HALA ARANIYOR

İSTANBUL'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli hala aranıyor.

24.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:33
O KİŞİ HALA ARANIYOR

İSTANBUL'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli hala aranıyor.

İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli aranırken, köpeğe şiddet anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor. Yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyor.

O KİŞİ HALA ARANIYOR

Kaynak: DHA

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