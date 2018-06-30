Nusret, Mekanına Gelen Misafirlerle Müslüm Gürses Şarkısı Söyledi

'Saltbea' hareketiyle dünya çapında ün kazanan Nusret, New York'daki mekanında misafirlerini Müslüm Gürses'in 'Adını Sen Koy' şarkısıyla unutulmaz anlar yaşattı.

Her yaptığı gündem olan Nusret yine kendinehayran bıraktı. Müslüm Gürses'in şarkısı çalınan mekanda Nusret, misafirleriyle birlikte şarkıya eşlik etti. Sosyal medya hesabından " Adını sen koy dediler" notuyla paylaştı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRİYORLAR

Nusret'e olan hayranlıklarını gösteren New York halkı, ünlü kasapla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Hayranlarının ilgisini karşılıksız bırakmayan ünlü fenomen, taleplere olabildiğince samimi cevaplar veriyor.