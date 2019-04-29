Ünlü Kasap Nusret Gökçe Eski Çalışanının Açtığı Hakaret Davasını Kaybetti

Sosyal medyada salt bae hareketiyle ünlenen ve önemli isimleri restoranında ağırlayan Nusret, eski şefi Ali İhsan Kandil'in açtığı hakaret davasını kaybetti.

2015 yılında eski şefi Ali İhsan Kandil'e erkek müşterilerin olduğu masaya kadın müşterileri oturtması nedeniyle 'Sen mi kadınları oraya oturttun p...k, karı mı pazarlıyorsun benim dükkanımda? Gebertirim lan seni. S...git buradan, seni kovuyorum" şeklinde cümleler kurduğu iddia edilen Nusret'in, 35 bin TL tazminat ödemesine hükmedilmişti.

HAKARET DAVASINI KAYBETTİ

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde 6. celsesi görülen görülen hakaret davasında ise mahkeme hükmünü açıkladı. Mahkeme Nusret'i hakaret suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırarak 8 bin 700 TL para cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme Nusret'in tehdit suçundan ise beraat etmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca daha önce sabıkası bulunmayan Gökçe'nin 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına da hükmetti.

"35 BİN TL KAZANDIM ÖDEMEDİLER"

Davaya ilişkin konuşan Ali İhsan Kandil, Nusret Gökçe'nin araya hatırlı insanları koymasına rağmen özür dilemediğini ifade etti. Kandil "Benim alakam olmayan konuya müdahil oldum. Nusret'le mahkemelik oldum. İş mahkemesindeki davada 35 bin lira kazandım. Tazminatı ödemediler. Biz de icraya gittik. Mahkeme sürecinde iki sene iş bulamadım. 3 senede Azerbaycan, Kazakistan ve Moskova'da çalışmak zorunda kaldım" dedi.

Kaynak: İHA