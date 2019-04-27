Nusret, İlber Ortaylı'dan Övgü Aldı: Tarihe Geçtin

Et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle Salt Bae adıyla anılmaya başlanan ve bir internet fenomeni haline gelen Nusret Gökçe, ünlü tarihçi Profesör İlber Ortaylı'nın kendisine "Tarihe geçtin" dediğini söyledi.

İLBER ORTAYLI İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan ve zaman zaman onların fotoğraflarını paylaşan Nusret, bu sefer Prof. Dr. İlber Ortaylı'yla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

"TARİHE GEÇTİN"

Instagram üzerinden paylaşım yapan Nusret, fotoğrafın altına, "Tarihe geçtin dedi" notunu düştü.