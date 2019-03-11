Nusret Gökçe, Yıllar Öncesine Ait Fotoğrafıyla Takipçilerini Duygulandırdı!
Tuz serpme hareketiyle milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen sosyete kasabı Nusret Gökçe, yıllar öncesine ait fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Zaman zaman eski fotoğraflarını yayınlanan Nusret Gökçe'den nostaljik bir paylaşım daha geldi.
"BAŞARININ YENİLMEZ KOMBİNASYONUDUR"
Nusret yıllar önce çekilen fotoğrafına "Sabır, sebat ve alın teri başarının yenilmez kombinasyonudur" notunu ekledi. Ünlü işletmecinin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Gökçe'nin takipçileri "Helal olsun sana, o yokluktan bugünlere gelmek kolay değil.', 'Herkes için iyi bir örneksiniz Nusret Bey" yorumlarında bulundu.
"ET BENİM TUTKUM OLDU"
Nusret bir röportajında hayat hikayesini anlatarak, "Annem-babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım. Altıncı sınıf terk. Ama demek ki bir şeyler de varmış ki bende, su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba girmişim. Çırak olarak. Et benim tutkum oldu." ifadelerini kullanmıştı.
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Helal olsun kardeşimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hela olsun ne guzel hem vatanina da biseyler yapiyor. Kiskanmayin kimseyi zorla cagirmiyor isteyen gidiyor. Su doguda teror bitti buyukbas hayvancilik rahat etti daglar dereler guvenli oldu burda da et ucuzlar ilerde. Hele su suriye irak da boluculerden temizlensin sen gor buralar nasil kalkinirCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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İç çamaşırı giymeyi sevmiyorum,Cevap Yaz 4 1 Yayından KaldırDON KİŞOT: Donsuz gez o zaman. dikkat et yel almasınYayından KaldırTMBOY34: Giyme2 Yayından Kaldır