Nusret Gökçe, Saltbae Hareketiyle Kırmızı Halıya Damga Vurdu
Sosyete kasabı Nusret Gökçe de 72. Cannes Film Festivali'ne katıldı ve kırmızı halı üzerinde kendisiyle özdeşleşen Saltbae hareketini yaptı.
Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı Cannes Film Festivali'nin etkisi devam ediyor. 72. Cannes Film Festivali kapsamında Il traditore (The Traitor) filminin gösterimi yapıldı. Tuz dökme videosuyla dünyaca ünlenen ve bir anda dünya tarafından tanınan Nusret Gökçe Cannes'daydı.
KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU
Popüler olan tuz dökme hareketiyle bir kez daha kırmızı halıda poz veren Nusret, ilgi odağı oldu. Nusret'in ayakkabıları ve kolye tercihi dikkat çekti.
İşte Nusret Gökçe'nin kırmızı halıdaki eğlenceli anları...
YORUMLAR (72)
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helal len nusretCevap Yaz Yayından Kaldır
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adam bulaşık yıkayıcılığından buralara kadar geldi ? kim yapıp başarabilir böyle bir şeyi . karalamayı bırakında tebrik etmeyi öğrenin. .Cevap Yaz 15 Yayından KaldırGÖKHAN: ALLAH C. C. tabi ki sen kim sanıyordun? bu sana göre başarı olabilir. ama bize göre değil.Yayından Kaldır
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erzurumun gururu. . . . .Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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ALLAH ALLAHCevap Yaz Yayından Kaldır